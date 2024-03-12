Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, canlı yayına katılarak, ilk kez ev sahibi olacak bireylere yönelik sosyal konut desteği sağlanacağını duyurdu.

Yılmaz, düşük faizli kredi seçeneği iptaliyle ilgili açıklamalarda bulunarak, ev alacaklar için yeni bir kampanyanın sinyalini verdi ve sürecin nasıl işleyeceğini paylaştı.

Yapılan programda Cumhurbaşkanı Yardımcısı, 81 ilde sosyal konut projelerinin hayata geçirileceğini belirtti.

Konut sahibi olmanın sosyal refah açısından önemine vurgu yaparak, ilk ev almak isteyenlere avantajlar sunulacağını söyleyen Yılmaz, hükümetin konut sahipliğini artırmak için net politikalar izlediğini vurguladı.

Katılımcıları ilgilendiren konut kredisi iptali hakkında detayları paylaşan Yılmaz, konut politikalarında önceliğin ilk kez ev sahibi olacaklara verileceğini belirtti.

İlk ev sahipliğini teşvik etme hedeflerini vurgulayan Yılmaz, projelerini bu doğrultuda şekillendirdiklerini ifade etti.

Ayrıca, kiracı ve ev sahipleri arasındaki yüzde 25'lik zam sınırının üzerindeki değerlendirmesini paylaşan Yılmaz, asıl önemin enflasyonu kalıcı olarak düşürmek olduğunu belirtti.

Sosyal konut ihtiyacının ortadan kalkması için çaba gösterileceğini söyleyen Yılmaz, kiralardaki artışlar ve enflasyonun yakın takipçisi olacaklarının altını çizdi.

Yılmaz'ın ifadeleri, ev almak isteyenler için umut verici destekleyici politikaların uygulanacağına dair sinyaller olarak değerlendirildi. Bu durum, ilk ev sahibi olmak isteyenler için olumlu bir gelişme olarak kabul edildi.