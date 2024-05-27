Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Yeni haftada yurdun iç, kuzey ve güney kesimlerinde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

PARÇALI VE ÇOK BULUTLU HAVA HAKİM OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinde hava durumu parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Güney ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT

Yağışların İç Anadolu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Kastamonu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Doğu Akdeniz'de toz taşınımı beklendiği bildirildi.

SICAKLIKLARDA DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Batı kesimlerde sıcaklıkların 1 ila 3 derece azalacağı, doğu kesimlerde ise 3 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde ise güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Doğu Anadolu'nun batısı ve İç Anadolu'nun doğusunda rüzgarın kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

13 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Yozgat, Ankara, Çorum, Eskişehir, Konya ve Kayseri dahil 13 il için sarı kodlu uyarıda bulundu. Vatandaşların, kuvvetli yağış ve olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği belirtildi.