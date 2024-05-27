Yozgat için imsak vaktinin başlangıcı ve sabah namazı vaktinin çıkışı ile birlikte diğer vakitlere günlük olarak detaylı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşte detaylar:

yozgat cami (9)

Yozgat ve ilçelerinin namaz vakitleri; Yozgat, Akdağmadeni, Aydıncık, Boğazlıyan, Çandır, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Saraykent, Sarıkaya, Şefaatli, Sorgun, Yenifakılı, Yerköy namaz vakitleri:

Namaz vakitleri;

Vakitler               İmsak    Güneş  Öğle    İkindi    Akşam    Yatsı

Yozgat namaz vakitleri 26 Mayıs 2024 Pazar Yozgat namaz vakitleri 26 Mayıs 2024 Pazar

Yozgat                  03:21     05:10     12:43     16:39     20:06     21:47

Akdağmadeni    03:18     05:06     12:39     16:34     20:01     21:42

Aydıncık             03:17     05:07     12:41     16:37     20:05     21:47

Boğazlıyan         03:23     05:10     12:41     16:36     20:02     21:42

Çandır                 03:22     05:09     12:40     16:35     20:02     21:41

Çayıralan            03:21     05:08     12:40     16:34     20:01     21:41

Çekerek              03:17     05:06     12:40     16:36     20:04     21:46

Kadışehri            03:16     05:06     12:39     16:35     20:03     21:44

Saraykent           03:19     05:08     12:40     16:36     20:03     21:43

Sarıkaya              03:21     05:09     12:41     16:36     20:03     21:43

Şefaatli                03:23    05:11     12:43     16:38     20:05     21:45

Sorgun                03:19     05:09     12:41     16:37     20:05     21:46

Yenifakılı            03:24     05:11     12:42     16:37     20:04     21:43

Yerköy                03:23     05:12     12:44     16:40     20:07     21:47

Kaynak: Haber Merkezi