Meteoroloji uzmanı Orhan Şen, Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir, Aksaray ve Konya gibi İç Anadolu bölgesinde bulunan illere dün akşam saatlerinde uyarıda bulundu.

Orhan Şen, İç Anadolu bölgesinde yer alan Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir, Kırşehir, Aksaray, Konya, Eskişehir, Karaman, Kırıkkale ve Niğde illerini kapsayan bir uyarıda bulunmuştu.

Şen, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda dün akşam saatlerinde Yozgat ve İç Anadolu Bölgesi illerinde şiddetli sağanak yağış ve gök gürültüsü beklediğini belirtti.

Şen'in paylaşımında, "Bugün Pazartesi sabah saatlerinde kıyı Ege Trakya'da, öğleden sonra ise Marmara ve Ege'de gök gürültülü sağanak yağışlar kuvvetli olacak. Marmara ve Ege bölgelerinde rüzgar, zamanla güneyden fırtına hızında esecek. Yağışlar akşam saatlerinde İç Anadolu'ya, gece ve yarın ise doğu ve güneydoğu Anadolu'ya kayacak" ifadelerine yer verdi.

Uzmanın uyarısı, Yozgat halkını şaşırtırken dün akşam saatlerinde sağanak yağış hakim oldu.