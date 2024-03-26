Ramazan ayında Yozgat'ta şarküteri ürünlerine ilgi azaldı.

Yozgat'ta Ramazan ayı boyunca sahur sofralarında tüketilen şarküteri ürünlerine olan talep beklenenin altında kaldı.

Sahur sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan bal, kaymak, peynir, zeytin ve yumurta gibi ürünlere yönelik artan bir ilgi gözlenmedi. Bu durum, Yozgat'taki şarküteri esnafını olumsuz etkiledi.

Esnaf, hem vatandaşların talep göstermemesi hem de ürün fiyatlarının yüksek olması nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını belirtti. Özellikle sahur sofralarında tercih edilen şarküteri ürünlerinin fiyatlarının yüksekliği işlerini olumsuz etkiliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan şarküteri esnafından Oğuzhan Öcal, şunları söyledi: "Şarküteri ürünlerinin özellikle sahur sofralarında tercih edildiğini görüyoruz ancak fiyatların yüksek olması, talebin düşük olmasına neden oluyor. Bu durum esnaf olarak bizleri olumsuz etkiliyor."