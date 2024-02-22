Meteoroloji kaynakları, Yozgat dahil 81 il için dikkat çekici bir hava olayı uyarısında bulundu.

Ülkenin güvenilir meteoroloji sitesi Hava Forum, söz konusu hava olayının 2 gün boyunca devam edeceğini duyurdu.

Küresel iklim değişikliğinin etkileriyle birlikte Türkiye'de ilginç hava olaylarının sıklıkla yaşandığı gözlemlenirken, vatandaşlar kış mevsiminin beklenen etkilerini görmemekten şikayetçi. Meteoroloji uzmanlarının yaptığı açıklamalar da bu endişeleri arttırıyor.

Son zamanlarda meydana gelen beklenmedik hava olayları, halk arasında endişe ve tedirginlik yaratırken, meteoroloji kaynakları, Cuma gecesi gökyüzünde aniden gerçekleşebilecek olaylar konusunda vatandaşları uyarmakta.

Hava Forum adlı meteoroloji sitesi, 2 gün sürecek olan hava olayı hakkında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla bir paylaşım yaptı. Yapılan açıklamada, hafta sonu sıcaklıkların normallerin oldukça üzerinde seyredeceği belirtilirken, İstanbul için 18-20 derece, İzmir için 19-22 derece, Adana için ise 20-23 derece sıcaklık öngörüldü. Kar yağışı veya tipik kış koşulları beklenmediği için hafta sonu için plan yapmanın uygun olduğu vurgulandı.