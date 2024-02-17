SORGED tarafından gençlere yönelik "Atıksız Mutfak Atölyesi" düzenlendi.

Avrupa Dayanışma Programı (ESC) kapsamında SORGED tarafından yürütülen "Sport for Healthy Life” (Sport4HealthyLife) başlıklı proje kapsamında Türkiye, İtalya, Makedonya ve Ürdün'den gelen gönüllüler Sorgun'da faaliyetlerine devam ediyor.

Türkiye, İtalya, Makedonya ve Ürdün'den gelen gönüllüler ile birlikte atıksız mutfağa dikkat çekmek için "Atıksız Mutfak Atölyesi" düzenledi.

Atölye hakkında bilgi veren SORGED Yönetim Kurulu Başkanı Halil Uğuz, “Atıksız mutfak için atık yönetimimizi bilinçli kontrol etmemiz gerekiyor. Neden mi? Dünyamızı daha sürdürülebilir bir hale getirmek için. Atıksız yaşam, aslında çok uğraş gerektiren ve zorlayıcı bir süreç değil. Eğer bizler kararlı olursak, alışverişlerimizi planlı ve ihtiyacımız olanı kadar alırsak, dönüşümünün sağlandığından emin olduğumuz ürünleri tercih edersek ve evimizde atıkları geri dönüşüm için ayırırsak atıksız yaşamın ilk adımını atmış oluruz” dedi.

“GÜN GEÇTİKÇE YÜKSELİYOR”

2020 yılında TÜİK’in yayınladığı oranlara göre, toplam bin 389 belediyenin bin 387'sinde atık hizmeti verildiğine dikkat çeken Başkan Uğuz, “Belediyelerde 32,3 milyon ton atık toplandı. Toplanan kişi başı günlük ortalama atık miktarı 1,13 kilogram olarak hesaplandı. Bu verilerin 2021 senesinde bazı kaynaklarda 104,8 milyona kadar çıktığı yazıyor. Görüyoruz ki atık oranı gün geçtikçe hızlı bir yükseliş ile artıyor. Dünyada her yıl 1.3 milyar ton yiyecek çöpe gidiyor. Araştırmalara göre çöpe giden yiyeceklerin sadece çeyreği kurtarılsa 870 milyon aç insana gıda sağlanabilir” şeklinde konuştu.

“PEKİ NE YAPABİLİRİZ?”

Atıksız mutfak için geri dönüştürülebilir ve çevre dostu malzemeler kullanılabileceğinin altını çizen Uğuz “Atıksız mutfağın ilk adımı, mutfağımızda bulunan materyalleri azaltmamızla başlayabiliriz. Atıksız bir mutfak ile sadeleşebilir, çöp çıkarmadan zamandan tasarruf edebiliriz. Gereksiz tüketim ve israfın önüne geçmiş, aynı zamanda sağlıksız alışkanlıklarımızdan da zaman içinde kurtulmuş oluruz. Diren, düşür, değerlendir, dönüştür, doğaya geri ver. Ambalajlı gıdaya diren, mutfak malzemelerini ayır. Alışveriş düzenini değiştir, kalan gıdaları değerlendir, dönüştür, kompost yap” ifadelerini kullandı.