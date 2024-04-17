Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından 01-15 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar kamuoyuyla paylaşıldı.

Yapılan çalışmalarda 20 bin 599 araç denetlenerek 2 bin 36 araca cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından 01-15 Nisan 2024 tarihleri arasında 968 araca yasal hız sınırına uymamaktan, 229 sürücüye muayenesiz araç kullanmaktan, 270 araca hatalı park etmekten, 85 kişiye sürücü belgesiz araç kullanmaktan, 39 sürücüye seyir halinde cep telefonu kullanmaktan, 77 sürücüye sigortasız araç kullanmaktan, 68 araca yüksek sesle müzik dinlemekten, 79 araca kırmızı ışık kuralına uymamaktan, 25 araca trafik işaret ve levhalarına uymamaktan, 25 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 149 araç ve sürücüye diğer maddelerden işlem yapıldı” ifadelerine yer verildi.