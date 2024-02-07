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Yozgat İl Özel İdaresince 2023 yılı içerisinde Sarıkaya ilçesine yapılan yatırımlar açıklandı.

İl Özel İdaresi tarafından Sarıkaya ilçesine 2023 yılında 54 milyon 936 bin liralık yatırım gerçekleştirildi.

Yozgat İl Özel İdaresi tarafından Sarıkaya ilçesine yapılan yatırımlarla alakalı şu bilgiler verildi: “Baraklı köyünde 1,8 kilometre beton asfalt çalışması yapıldı. Asfalt sathi kaplama çalışmaları kapsamında 11 kilometre 2. kat ve 210 kilometre yama çalışması gerçekleştirildi. 73 kilometre greyderli bakım ve 46 kilometre malzemeli reglaj ve stabilize çalışmaları yapıldı. 10.820 metrekare kilitli parke yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu. 56 adet köyde 872 kilometre karla mücadele çalışması yapıldı. İçme suyu tesisi yapım bakım ve onarım kapsamında 15 adet içme suyu tesisi, 2 adet güneş enerjili sistemi ve 63 adet program harici çalışmalar yapıldı. Kanalizasyon tesisi yapım bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 2 adet kanalizasyon tesisi hizmete girdi. 6 adet oyun parkı çocukların hizmetine sunulurken Milli Eğitim hizmetleri kapsamında 2 adet lise eğitime açıldı. Sarıkaya ilçesine kırsal altyapı çalışmalarına 17 milyon 758 bin lira, proje ve üstyapı çalışmalarına 37 milyon 178 bin lira olmak üzere toplamda 54 milyon 936 bin lira yatırım yapıldı.

Yozgat Valiliği tarafından konuya dair yapılan açıklamada, “2023 yılında Sarıkaya ilçemize, İl Özel İdaremiz üzerinden gerçekleştirilen 54 milyon 936 bin liralık yatırımlar Yozgat'ımıza, Sarıkaya ilçemize ve milletimize hayırlı olsun. Bu hizmetlerin ilimize yapılmasında başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sayın Bakanımıza, milletvekillerimize, Yozgat İl Genel Meclis Başkanı ve üyelerimize, Yozgat İl Özel İdaremize ve emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.