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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından düzenlenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) başvuruları, bugün sona eriyor.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için geç başvuru süreci, bugün saat 23.59'da tamamlanacak. Adaylar, başvurularını 23.59'a kadar bireysel olarak ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://ais.osym.gov.tr veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması aracılığıyla gerçekleştirebilirler.

3 Mart Pazar günü düzenlenecek olan sınava başvuran adaylar, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları ikinci seçim aşamalarına katılabilmek için aynı zamanda 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (2024-YKS) da başvuruda bulunmalıdırlar.

SINAV TARİHİ: 3 MART

Adaylar, Harp Okulları için 2024-YKS’nin 1. Oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile 2. Oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT), Astsubay Meslek Yüksekokulları için ise 2024-YKS’nin 1. Oturumu TYT'ye girmelidir. 2024-MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na dair detaylı bilgiler ÖSYM'nin resmi web sitesi olan https://www.osym.gov.tr/ adresinde yer almaktadır. Sınavın sonuçları ise ÖSYM takvimine göre 28 Mart'ta açıklanması planlanmaktadır.