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Dar gelirli aileleri sevindirecek haber geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından doğalgaz tüketim desteği verileceği açıklandı. Bu programla ile doğalgaz desteği alabilirsiniz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli ailelere yönelik müjdeli bir adım atmış ve doğalgaz tüketim desteği programını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre, kış aylarında ısınma sorunu yaşayan ailelere yönelik başlatılan bu kampanya kapsamında, aileler 1500 TL ile 3500 TL arasında değişen ödemeler alacaklar.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, doğalgaz desteği miktarına yapılan zamı duyurarak, dar gelirli ailelere sunulan bu destek programının daha etkin hale getirildiğini belirtti. Bu destek, ülke genelindeki ısıl haritaya göre değişiklik göstermekte olup, yılda 1500 TL ile 3500 TL arasında değişen ödemeleri içermektedir. Geçtiğimiz ay içerisinde, toplamda 383.000 haneye 304.500.000 TL ödeme yapıldı.

Doğalgaz desteği ödemeleri devam etmekte olup, maddi sıkıntı içerisinde olan ailelere yönelik devlet tarafından sağlanan bu destekten yararlanmak isteyen vatandaşlar, e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabilirler.

Bakan Göktaş, olumlu başvuruların ardından vatandaşların PTT şubelerine giderek faturalarını göstererek destek ödemelerini alabileceklerini belirtti. Başvuruda bulunabilmek için Türk vatandaşı olmak, e-Devlet şifresine sahip olmak, doğal gazın ulaştığı ilçede ikamet etmek, ön ödemeli veya faturalı doğal gaz abonesi olmak gerekmektedir.