Tahmini Okuma Süresi: dakika

9 Ocak'ta yayımlanan son hava durumu raporuna göre Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava sisteminin etkisi altına girecek. İşte hava durumu detayları:

Yayımlanan rapora göre vatandaşların kar, kış, kıyamet diye nitelendirdiği 3K Yozgat geliyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olduğu İç Anadolu Bölgesi'nde, genel olarak aralıklı yağışlar yaşanacak.

Salı öğle saatlerinden itibaren bölgenin kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışları bekleniyor. Yozgat ve Kırşehir çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Rüzgarın, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bu hava durumu raporu doğrultusunda, vatandaşların kar, kış ve fırtına koşullarına karşı dikkatli olmaları önem taşıyor. Güncel bilgiler ve güvenlik önlemleri için yerel yetkililerin duyurularını takip etmeleri öneriliyor.