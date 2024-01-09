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Bakanlık, resmi web sitesi üzerinden yaptığı duyuruyla hibe esaslı projeler için belirlenen üst limitin 1 milyon TL'den 3 milyon TL'ye çıkarıldığını duyurdu. İşte ayrıntılar...

Çiftçi Kayıt Sistemi başvurularıyla ilgili destek ödemeleri tekrar gündemde. 2024 yılının başında yapılacak tarımsal destek ödemeleri, cuma günleri genellikle hak sahiplerine ulaştırılırken, Tarım ve Orman Bakanlığı, çeşitli projeler ve desteklerle ilgili detayları resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları aracılığıyla paylaşmaya devam ediyor.

Bakanlık, "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlayarak yürürlüğe koydu. Bu çerçevede bireysel sulama sistemlerinde hibeye esas proje üst limiti artarken, söz konusu tebliğle birlikte bu üst limit 1 milyon TL'den 3 milyon TL'ye yükseldi. Bakanlığın resmi internet sitesinde yayınlanan duyuruda, "Tebliğ, bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirliyor. Tebliğde yapılan değişiklikle, bireysel sulama sistemlerinde hibeye esas proje üst limiti 1 milyon liradan 3 milyon liraya çıkarıldı. Bu yıla ilişkin hibe programı için 9 Ocak’tan itibaren 45 gün içinde uygulama rehberi doğrultusunda başvurular alınacak. Düzenlemeyle tarımda kullanılan suyun etkin kullanımını sağlayan, modern basınçlı sulama sistemlerine yönelik başvurunun artması amaçlanıyor" denildi.

BAKANLIK ÖDEMELERİNE İLİŞKİN DETAYLAR

Ocak ayının ortasına yaklaşırken, bakanlık bünyesinde yapılan proje detayları da merak konusu. Bakanlık tarafından yapılan ödemeler genellikle cuma günleri çiftçi ve üreticilerin hesaplarına aktarılıyor. Ödeme detayları, bakanlığın resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyurulmaktadır. Boş arazilere yönelik 3 milyon TL'lik tarımsal hibe desteği ile çiftçilere yeni bir fırsat sunulmuş oldu.