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Gece saatlerinden itibaren etkili olan sis sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkisini artırdı. Yozgat’ı Ankara, Çorum, Sivas ve Kayseri’ye bağlayan yollarda yoğun sis nedeni ile zaman zaman sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Görüş mesafesi, 20 metreye kadar düştü.

Kent genelinde özellikle sabah saatlerinde soğuk ve sisli hava dalgasının önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Yozgat Valiliği, sisli havalarda sürücülerin trafikte dikkatli seyretmesi, takip mesafesinin artırılması ve hız yapılmaması uyarısında bulundu.

Yozgat Valiliği etkili olan sis sebebiyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Sisli havada sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulunan Yozgat Valiliği yapmış olduğu açıklamada, “Kısa ve sis farlarınızı açınız ve hız sınırlarına uyun ve sollama yapmaktan kaçının. Aracınızı yavaş sürün ve güvenli fren yapabilmek için takip mesafenizi koruyun. Siz bizim için değerlisiniz, lütfen dikkatli olun” ifadelerine yer verdi.