Dünyadan 673 üniversitenin sıralamaya girdiği Times Higher Education 2024 Genç Üniversite Sıralaması raporu yayımlandı.

Türkiye’den 58 üniversitenin yer aldığı Times Higher Education Genç Üniversite Sıralamasında Bozok Üniversitesi 501-600 aralığında Ülkede 20 üniversiteyle birlikte listede yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Times Higher Education Genç Üniversite Sıralaması (The Times Higher Education Young University Rankings), 2012 yılından itibaren 50 yaşında veya daha genç olan dünyanın en iyi üniversiteleri dikkatle ayarlanmış 13 performans göstergesi kullanarak sıralamaktadır. Bu kapsamda üniversiteler, mevcut en kapsamlı ve dengeli karşılaştırmaları sağlamak için tüm temel misyonları (öğretim, araştırma, bilgi aktarımı ve uluslararası görünüm) üzerinden değerlendirilmektedir. Üniversitelerin performans göstergeleri; Öğretim (Öğrenme ortamları), Araştırma, Alıntılar/Atıflar (Araştırma Etkisi), Uluslararası görünüm (personel, öğrenciler, araştırma) ve Endüstri Gelirleri olmak üzere beş kategoride sınıflandırıldı.

2012 yılından itibaren yapılan Times Higher Education Genç Üniversite 2024 Sıralamasında Dünyadan 673 üniversite sıralamaya girmeye hak kazandı. 499 üniversite ise raportör olarak listede yer aldı. Türkiye’den 58 üniversite Times Higher Education Genç Üniversite Sıralamasına 22 üniversite ise raportör olmayı başardı. Türkiye’den; ilk 500’ de 23 üniversite yer alırken, Üniversitemiz 501-600 aralığında ülkemizi temsil eden 20 üniversiteden biri olma başarısını gösterdi.

Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, üniversitenin kuruluşunun 18’inci yılında THE Genç Üniversite Sıralamaları’nda elde edilen bu başarıların, üniversitemizin uluslararası düzeydeki tanınırlığını artırdığını söyledi.

Yozgat Bozok Üniversitesi’nin 18 yaşında genç bir üniversite olmasına rağmen ‘Bilimin Işığında Bir Dünya Üniversitesi’ olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Yaşar, “Üniversitemizin gelişiminde ve başarılarında emeği geçen tüm mensuplarımıza, öğrencilerimize ve paydaşlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyorum ”dedi.