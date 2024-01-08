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Yeşilay Yozgat Şubesi tarafından üniversite öğrencilerine yönelik çiğ köfte etkinliği düzenlendi.

Yeşilay Yozgat Şube Başkanı Alp Sinan Ertürk, Yeşilay’ın gönüllü üyeleri olan üniversite öğrencileri ile sınav öncesi bir araya geldi.

Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Ertürk, “Yeşilay olarak; final sınavları öncesi üniversiteli gönüllü üyelerimizle bir araya geldik. Bizlere ev sahipliği yapan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ve sponsorumuz Serince Çiğ Köfte sahibi Bayram Erus beye teşekkür ederiz” dedi.