Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, TÜVTÜRK araç muayenesi ödemeleri için yeni bir adım attı. Bakan Abdulkadir Uraloğlu, TÜVTÜRK’ün resmi internet sitesinde araç muayene ücretinin kredi kartıyla ödenmesi durumunda “Ödeme Hizmet Bedeli”nin tahsil edileceği bilgisinin paylaşıldığını ve ödeme tercihinin araç sahiplerine bırakıldığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu ayrıca, taşımacılık sektöründe faaliyet gösteren kişilerin alması gereken belgelerle ilgili güncel verileri de paylaştı.

YETKİ BELGELERİ DÜZENLENDİ!

Ocak 2024 itibarıyla mali ve mesleki yeterlilik şartlarını sağlayan 9 bin 600 firma için Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesi’nin düzenlendiğini belirtti.

TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ (TİO) ÜCRETLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği kapsamında faaliyet gösterecek gerçek ve tüzel kişilerin almaları zorunlu olan Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yetki Belgesi (TİO YB) ücretlerinde 2021 ve 2022 yıllarında indirim yapıldığını da dile getiren Bakan Uraloğlu, 2024 yılı için TİO Yetki Belgesi bedelinin 965 bin 246 TL olarak belirlendiğini ifade etti.

TAM 5 YIL UZATILABİLİYOR

TİO Yetki Belgesi, karayolu, demiryolu, denizyolu ve havayolu taşımacılığı ile kombine taşımacılık faaliyetlerine olanak tanıyor ve 5 yılın sonunda belirlenen ücretin yüzde 15’i alınarak 5 yıl daha uzatılabiliyor.

KREDİ KARTI ÖDEMELERİYLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA!

Kredi kartıyla araç muayene ücretlerinin ödenmesi durumunda komisyon alınmasıyla ilgili bir soruya cevap veren Bakan Uraloğlu, araç sahiplerinin muayene istasyonlarında ve TÜVTÜRK’ün resmi internet sitesinde araç muayene ücretini kredi kartıyla ödemesi halinde “Ödeme Hizmet Bedeli”nin tahsil edilebileceğini belirtti. Ancak ödeme tercihinin yine araç sahiplerine bırakıldığını vurguladı.