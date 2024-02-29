Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çok güzel neticeleri hep birlikte göreceğiz" diyerek mart ayına dikkat çekti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Bursa'da Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları ile Buluşma" programında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan burada yaptığı konuşmada, “Önümüzdeki ay açıklanacak verilerde inşallah çok güzel neticeleri hep birlikte göreceğiz. Bunu bir müjde olarak söylüyorum. İstihdam ve iş gücünde en iyi verileri elde ettiğimiz, tarihi zirveleri yakaladığımız bir sürecin içindeyiz” ifadelerini kullandı.

ÖNÜMÜZDEKİ AY AÇIKLANACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Önümüzdeki ay açıklanacak verilerde inşallah çok güzel neticeleri hep birlikte göreceğiz. Bunu bir müjde olarak söylüyorum. İstihdam ve iş gücünde en iyi verileri elde ettiğimiz, tarihi zirveleri yakaladığımız bir sürecin içindeyiz" dedi.

Bakan Işıkhan, bakanlık olarak ülkenin dört bir yanında sivil toplum kuruluşları, esnaf ve iş insanlarıyla bir araya geldiklerini, toplantılarda toplumsal ve çalışma hayatına dair konularda önemli fikir alışverişlerinde bulunduklarını söyledi.

Tüm paydaşların fikirlerine önem verdiklerini vurgulayan Işıkhan, "Milletimizin bizleri vazifeye layık gördüğü ilk günden bu yana, Cumhurbaşkanı'mız, liderimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde, 'yaptık, oldu' anlayışıyla değil, 'Daha iyisini nasıl yapabiliriz?' yaklaşımıyla çalışıyor ve milletimize hizmet ediyoruz." ifadesini kullandı.

İSTİHDAM VE İŞ GÜCÜ

Esnaf, çiftçi, memur, girişimci fark etmeksizin her ölçekte "Üretime, istihdama ve kalkınma sürecine benim de bir katkım olsun" diyen herkese samimiyetle destek verdiklerini anlatan Işıkhan, şöyle devam etti:

"Attığımız adımların neticelerini günbegün çalışma hayatında ve istatistiklerde görüyoruz. İstihdam ve iş gücü verilerimiz ülkemizin ekonomik bakımdan sağlamlığını yansıtan önemli göstergelerdir. Önümüzdeki ay açıklanacak verilerde inşallah çok güzel neticeleri hep birlikte göreceğiz. Bunu bir müjde olarak söylüyorum. İstihdam ve iş gücünde en iyi verileri elde ettiğimiz, tarihi zirveleri yakaladığımız bir sürecin içindeyiz. 2023 yılı istihdam ve iş gücü verileri martta açıklanacak. Öncü göstergeler mart ayında hem genelde hem kadınlarda hem de gençlerde 2002 yılından bu yana en yüksek iş gücüne katılım oranları ve istihdam oranlarının ortaya çıkacağına işaret ediyor. Yine aynı şekilde son 22 yılın en düşük işsizlik oranına ulaşacağımızı öngörüyoruz."

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde 9 Şubat'ta hayata geçirilen "İş Pozitif-Kadın İstihdam Projesi" ile 2 haftada 15 binden fazla kadının İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildiğini bildirdi.

BELEDİYECİLİK DESTANI

Şehirlerin kaynaklarını güçlü ve verimli şekilde kullanarak potansiyelini harekete geçirmek zorunda olduklarını belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"AK Parti, belediyecilikte rüştünü ispatlayarak milletin teveccühünü kazanmış bir liderin öncülüğünde, 2004’ten beri ülkemizde belediyecilik destanı yazmaktadır. Ülkemizde, temel belediyecilik hizmetlerinden dahi mahrum kalmış şehirlerimizin bu boşluğu, tevazu, samimiyet ve gayretle çalışan AK Parti'li belediye başkanları tarafından doldurulmuştur."