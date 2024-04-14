Ak Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan 14 Nisan Şehitler Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Milletvekili Şahan mesajında, “Şehitler, bu vatan toprağının her karışına, bu millet ve bu bayrak için kanlarını tereddüt etmeden dökmüş kahramanlardır. Şu an biz, vatan topraklarında huzurlu olarak nefes alıp verebiliyorsak bunları şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz” dedi.

Şahan yaptığı açıklamada, “Anneler, babalar, kardeşler, eşler, evlatlar emin olunuz ki sevdikleriniz şehittir. Ve Rabbimin müjdesi gereğince cennettedir. Bize düşen bu dünyadaki imtihanımızı şehitlerimize layık olacak şekilde vermeye çalışmaktır. Şehitlerimizi hatırladıkça geleceğe güvenimiz artıyor ve artacak. Dünyanın hiçbir yerinde buna İslam dünyası da dahil askerine 'Mehmet' diyen bir başka millet yoktur. Ecdadımız askerine aslında 'küçük Muhammed' anlamına 'Mehmet' demiştir. Muhammed dememiştir, olur ki, yakışık almaz. Önce yumuşatmış 'Mehemmed' demiş daha sonra 'Mehmet' demiş. Ve Mehmetçik de bu anlama gelir. Askerimizin böyle bir güzelliği ve özelliği var. Bu duygu ve düşüncelerle, 14 Nisan Şehitler Haftasını kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere bu toprakları bize vatan kılan atalarımızı ve şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Selam ve sevgilerimle” ifadelerini kullandı.