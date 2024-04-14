Yozgat’ta 2024 yılında meydana gelen 432 trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 331 kişi yaralandı.

Emniyet Genel Müdürlüğü 2024 yılının ilk 3 ayında meydana gelen trafik kazası verilerini açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre trafikte kural tanımayan ve tedbirlere uymayan sürücü ve vatandaşlar 2024 yılının ocak, şubat ve mart ayında da birçok acının yaşanmasına sebep oldu.

2024 Ocak ayında Yozgat’ta 61 ölümlü, yaralamalı ve 83'ü maddi hasarlı olmak üzere toplamda 144 kaza meydana gelirken şubat ayında 57 ölümlü, yaralamalı ve 74'ü maddi hasarlı olmak üzere toplamda 131, mart ayında ise 74 ölümlü, yaralamalı ve 83'ü maddi hasarlı olmak üzere toplamda 157 kaza meydana geldi.

3 aylık verilerde meydana gelen kazalarda toplamda 1 kişi hayatını kaybederken, 331 kişi yaralandı.

MART AYINDA ÖLÜM KAZA YOK

Emniyet Genel Müdürlüğü verilerine göre mart ayında toplam 157 kaza meydana gelirken can kaybı yaşanmadı.

Mart ayında ise 74 ölümlü, yaralamalı ve 83'ü maddi hasarlı olmak üzere toplamda 157 kaza meydana geldi. Meydan gelen kazalarda 120 kişi yaralanırken can kaybı yaşanmadı.

TÜRKİYE GENELİNDE 554 KİŞİ ÖLDÜ

Türkiye genelinde 2024 yılının il 3 ayında 133 bin 867 kaza meydana geldi. Bu kazaların 51 bin 549’u ölümlü, yaralamalı kaza olarak 82 bin 318’i ise maddi hasarlı olarak kayıtlara geçti. Kazalarda toplam 554 kişi hayatını kaybetti, 73 bin 568 kişi yaralandı.

ARAÇLARIN CİNSLERİ

Türkiye genelinde mart ayının ölümlü, yaralanmalı trafik kazasına karışan araçların cinsine bakıldığında ise bin 329’unu bisiklet, 8'ini at arabası, 4 bin 700'ünü motorlu bisiklet, 16 bin 983’ünü motosiklet, 41 bin 605’ini otomobil, 2 bin 68’ini minibüs, 11 bin 861’ini kamyonet, bin 486’sını kamyon, 2 bin 77'sini çekici, bin 600’ünü otobüs, 331'ini traktör, 24’ünü arazi taşıtı, 183'ünü özel amaçlı, 84'ünü iş makinesi, 74’ünü ambulans, 25’ini tanker, 7’sini tren, 24’ünü tramvay ve bin 314’ünü diğer araçlar oluşturdu.

EN SIK GÖRÜLEN SÜRÜCÜ HATALARI

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarının ise araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin ’dur’ işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olduğu kaydedildi.