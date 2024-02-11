AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, Sorgun’da arabaşı programına katıldı.

Sorgun’a bağlı Erkekli Köyü’nde Güzelleştirme Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından arabaşı programı düzenlendi.

Arabaşı programına AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Soysal, AK Parti Sorgun Belediye Başkan adayı Murat Gürbüz, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Sorgun Belediye Başkan adayı Mustafa Erkut Ekinci ve çok sayıda davetli katıldı.

Programda bir açıklama yapan Milletvekili Süleyman Şahan, “Hepimiz, her yerde, canla başla yanınızdayız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye yüzyılı vizyonuyla gerçek belediyecilik ile ilimiz, ilçelerimiz ve beldelerimiz geleceğe taşınacak. Halkımıza hak ettikleri değeri verecek, çok daha iyi hizmetler sunacak başkan adaylarımız ve teşkilatlarımızla, durmak yok, yola devam. Hizmet için çıktığımız bu kutlu yolda, güzel Sorgun’umuza yapacağımız projeler çok yakışacak. Bizim aşkımız memleketimiz” ifadelerini kullandı.