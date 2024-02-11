İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, ÇKS ürün güncelleme başvurularının devam ettiğini, son güncelleme tarihinin ise 29 Şubat 2024 Perşembe günü olduğunu bildirdi.

Yetkililer, ayrıca üreticilerin müracaatlarını bulundukları il ve ilçelerdeki Tarım ve Orman Müdürlükleri’nden veya e- devlet üzerinden yapabileceklerini de belirtti.

ÇKS NEDİR? ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ NE DEMEK?

2005 yılında tarımsal faaliyetlerin denetimi için uygulanmaya başlayan ÇKS uygulama talimatı; Çiftçi Kayıt Sistemi olarak da bilinen ÇKS, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı denetimleri kapsamında aktif tarımsal üretim yapan çiftçilerin kayıt altına alındığı bir veri tabanıdır.

ÇKS, tarımsal faaliyetlerin izlenmesi, denetlenebilmesi ve raporlanabilmesi amacıyla kurulmuş, tarımsal politikaların oluşturulması için aktif üretim yapan ve çiftçilik belgesi olan çiftçilerin kayıt altına alındığı sistemler bütünüdür.

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ (ÇKS) AVANTAJLARI NELERDİR?

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne başvuru yapan ve üretim yılına ait ÇKS başvuruları onay aldıktan sonra ÇKS izin belgesi alan çiftçiler ÇKS’yi kullanarak aşağıda listelenen avantajlardan faydalanabilmektedir:

Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) ile ürün bilgileri, ürünlerin sulama durumu, örgütlü çiftçi sayısı bilgilerine resmi kayıt ile ulaşım, tarım desteklerinden faydalanabilme ve BAĞ-KUR (4/1-b) sigortası yaptırabilme, ÇKS belgesi ile seyahat izni niteliğinde müstahsil yol belgesi alabilme, ÇKS belgesi ile kredi çekebilme, ÇKS belgesi ile araba alma.

ÇKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÇKS belgesi, ÇKS kayıt yenileme yapanlar için e-devlet sistemi üzerinden alınabilmektedir. Ayrıca tarımsal destek almak, ÇKS kayıt yenileme amacı güden aktif üretim yapan çiftçiler ile ilk defa ÇKS belgesi nasıl alınır, merak edenler için ÇKS başvurusu nasıl yapılır, açıklandı.

İlk defa kayıt yaptıracak olan çiftçiler, üretim yılına ait ÇKS başvurularını ÇKS tebliği yayınlandıktan sonra arazilerinin bulunduğu yerleşim yerindeki İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine giderek yapabilmektedir.

ÇKS kayıt yenileme başvuruları ise e-devlet Kapısı sistemi üzerinden “Çiftçi Kayıt Sistemi Kayıt Yenileme Başvurusu” hizmeti aracılığıyla yapabilmektedir.

Ayrıca ÇKS ürün güncelleme işlemleri de e-devlet sistemi üzerinden 1 Şubat 2023 tarihinde hizmete açılmıştır.

ÇKS BELGESİ NASIL ALINIR?

İlk defa ÇKS’ye başvuruda bulunacak çiftçiler, ÇKS belgesi nasıl alınır, merak etmektedir. Bu kapsamda ÇKS belgesinin nasıl alınacağı ilgili üretim yılında yayınlanan ÇKS tebliğinde belirtilmekte olup çiftçilerin arazilerinin bulunduğu yerleşim yerindeki İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine, ÇKS’de kayıtlı olup arazi bilgilerinde (kullanım hakkı, kira, satış işlemleri vb.) değişiklik yapacak çiftçiler ise kayıtlı oldukları İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurarak ÇKS belgesi alabileceği belirtilmektedir. Bunlara ek olarak İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvuracağınız esnada yanınızda bulundurmanız gereken evrakların listesini aşağıda bulabilirsiniz.

ÇKS BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKEN EVRAKLAR NELERDİR?

ÇKS belgesi almak için İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurulduğunda yanınızda bulunması ÇKS belgesi almak için gereken evraklar listelenmiştir:

1 adet kimlik fotokopisi, nüfus kayıt örneği, 1 adet vesikalık fotoğraf, aktif çalışan veya emekliyse başvuranın sigorta numarası, çiftçi kütük belgesi, tapu kayıt örneği veya tapuların fotokopisi.

ÇKS BELGESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) üretim yılına ait ÇKS kayıt yenileme yapan çiftçiler e-devlet sistemi üzerinden “Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) Belgesi Sorgulama” hizmetini kullanarak ÇKS belgesi sorgulama yapabilirler.