Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar…

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, hava durumu ile ilgili sosyal medya hesabından önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Şen, bugünün ve hafta sonunun hava durumu tahminlerini paylaştı.

Bugünün hava durumu nasıl olacak? Hafta sonu hava nasıl geçecek? Yağmur yağma olasılığı var mı? Hafta sonu plan yapmayı düşünenler bu soruların cevaplarını merak ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu tahminlerini yayımladı.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Toroslar Mevkii, İç Anadolu(Yozgat ve Sıvas hariç), Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecek ve Artvin çevreleri ile Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bu bölgelerde yer yer çok bulutlu ve yerel sağanak ile gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde ise parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak.

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, öğle saatlerinden itibaren İç Ege'nin doğusu ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli su baskını riski oluşturabileceği konusunda uyardı. Ayrıca yarın bu yağışların daha da kuvvetli olacağını belirtti.

Prof. Dr. Şen, hafta sonu sıcaklıklarının değişmeyeceğini ve 4-8 derece ortalamanın üzerinde seyredeceğini açıkladı. Önümüzdeki hafta çarşamba gününden itibaren ise Batı bölgelerinde sıcak hava dalgası beklendiğini ifade etti. Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aşırı sıcaklıkların sağlık açısından risk oluşturabileceğini ve dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra (Yozgat ve Sivas hariç) bölgenin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, bölgenin kuzeybatısında görülecek yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.