Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında camilere yeni personel alımları yapılacağını duyurdu. Başvuruların başladığı bu programda, Antalya, Osmaniye, Yozgat, Aydın, Tunceli, Bursa, Konya, Amasya, Giresun, Hatay ve Bilecik illerinde çeşitli kontenjanlarla personel istihdam edilecek. Peki, kontenjan dağılımı nasıl olacak? Başvuru şartları neler? Başvurular nereden ve nasıl yapılacak?

KONTENJAN DAĞILIMI NASIL OLACAK?

İŞKUR, 11 ildeki müftülükler ve valilikler için belirli sayıda personel alımı gerçekleştirecek. İşte detaylar:

Antalya Muratpaşa İlçe Müftülüğü: 22 personel (Başvuru No: 320477)

Osmaniye Merkez Osmaniye İl Müftülüğü: 5 personel (Başvuru No: 320577)

Yozgat Akdağmadeni İlçe Müftülüğü: 6 personel (Başvuru No: 320480)

Yozgat Yerköy İlçe Müftülüğü: 5 personel (Başvuru No: 320481)

Yozgat Merkez Yozgat İl Müftülüğü: 5 personel (Başvuru No: 320482)

Aydın Efeler Aydın İl Müftülüğü: 15 personel (Başvuru No: 320483)

Tunceli Merkez Tunceli İl Müftülüğü: 5 personel (Başvuru No: 320487)

Bursa Osmangazi Bursa İl Müftülüğü: 10 personel (Başvuru No: 320576)

Konya Selçuklu Konya İl Müftülüğü: 37 personel (Başvuru No: 320488)

Amasya Merkez Amasya İl Müftülüğü: 7 personel (Başvuru No: 320489)

Giresun Merkez Giresun İl Müftülüğü: 22 personel (Başvuru No: 320493)

Hatay Antakya Hatay Valiliği: 650 personel (Başvuru No: 320512)

Bilecik Merkez Bilecik İl Müftülüğü: 7 personel (Başvuru No: 320514)

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

TYP kapsamında başvuru yapacak adayların, İŞKUR'a kayıtlı işsiz olması, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, emekli ve yaşlı aylığı almıyor olması, TYP'de geçirilen süreler dahilinde gerekli şartları taşıması ve açık öğretim hariç öğrenci olmaması gerekiyor.

BAŞVURULAR NEREDEN VE NASIL YAPILACAK?

Başvurular, TYP başvuru ekranı üzerinden veya ALO 170 numarasından yapılabilecek. Başvuru tarihleri ise 3 Haziran, 4 Haziran ve 5 Haziran olarak belirlendi. Detaylı bilgi ve başvuru için TYP başvuru ekranı ziyaret edilebilir.