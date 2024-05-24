Hava durumu tahminlerine göre, iç kesimlerde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 3-5 derece altına düşmesi beklenirken, Cuma günü yağışların etkili olacağı bildirildi. Yozgat'ta sağanak yağış bekleniyor. Peki, bugün hava durumu nasıl olacak? Yağmur devam edecek mi?

TÜRKİYE GENELİNDE HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Trakya, İç Ege, Doğu Akdeniz, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Zonguldak ve Düzce çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Ege'nin doğusu, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Isparta, Adana, Osmaniye ile Kahramanmaraş'ın batısında yerel olarak kuvvetli, Hatay çevrelerinde ise çok kuvvetli olması bekleniyor. Ayrıca, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı olacağı tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Genel Durum: Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Yozgat: 11°C - 16°C, bugün kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ankara: 14°C - 22°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetli olacak.

Sivas: 11°C - 20°C, parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yağışlar yerel olarak kuvvetli olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bu uyarılarına dikkat edilmesi ve özellikle yağışların kuvvetli olacağı bölgelerde gerekli tedbirlerin alınması önem arz ediyor. Yağışlı hava koşulları ile ilgili güncel bilgiler için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi web sitesini ve sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz.