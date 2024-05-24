Kurban Bayramı'nın erken tarihe denk gelmesi nedeniyle emeklilerin maaşlarını erken alma talebi kabul edildi. Emekli maaşlarının normal tarihinden önce ödenmesi kararlaştırıldı. Böylece emekliler, bayram öncesi hazırlıklarını daha rahat yapabilecekler.

MAAŞLAR VE İKRAMİYE ERKEN TARİHE ALINDI

Haziran ayında ödenecek emekli maaşları normalde 17-26 Haziran tarihleri arasında hesaplara aktarılacaktı. Ancak bu kez, bir defaya mahsus olmak üzere, ödemeler 10-14 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Bu ödemelerle birlikte emeklilere 3 bin lira değerinde bayram ikramiyesi de verilecek.

ÖDEME TAKVİMİ

Ödemeler, emeklilerin statülerine göre farklı tarihlere dağıtılacak:

Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) emeklileri: İlk ödeme yapılacak grup.

Bağ-Kur emeklileri: SSK emeklilerinin ardından ödeme alacaklar.

Emekli Sandığı mensupları: Son grup olarak ödeme alacaklar.

EMEKLİLER İÇİN KOLAYLIK

Bu düzenleme sayesinde, emekliler bayram öncesinde hazırlıklarını daha rahat ve stressiz bir şekilde yapabilecekler. Erken ödeme ve ikramiye müjdesi, emeklilerin yüzünü güldürecek ve bayram sevincini pekiştirecek.