Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi gelirlerini artırmak amacıyla bu yıl denetimlerini sıklaştırdı. Yeni düzenlemeyle, ev alım satımında harç ve gelir vergisinin tam olarak alınabilmesi için zorunlu ekspertiz raporunun tüm satışlarda uygulanması gündemde.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçaklarını önlemek için kapsamlı bir çalışma başlattı. Bu kapsamda, ev alım satımı sırasında ekspertiz raporu istenmesi planlanıyor. Yeni düzenlemeye göre, ev satış bedelini eksperler belirleyecek.

TAPUDA EKSPERTİZ UYGULAMASI NASIL İŞLEYECEK?

Şu anda yabancı uyruklu kişilerin Türkiye'de gayrimenkul alım satımında ekspertiz raporu zorunlu. Bu uygulamanın tüm satışlar için geçerli olup olmayacağı ve piyasalara nasıl yansıyacağı merak ediliyor.

GAYRİMENKUL UZMANI ÖZELMACIKLI’NIN GÖRÜŞLERİ

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Bu konu kayıt dışı ekonomi ile mücadele planı çerçevesinde çeşitli dönemlerde gündeme geldi," dedi. Özelmacıklı, 2018 yılında Meclis’te torba yasa çerçevesinde bu konunun tartışıldığını ve yabancılara yapılan satışlarda zorunlu hale getirildiğini hatırlattı.

"Yabancılara yapılan gayrimenkul satışlarında ekspertiz raporu zorunlu. Bu raporlar ayrıca ayrı bir kurum tarafından kontrol ediliyor. Tapuda ekspertiz raporu, kredi ile yapılan satışlar için de zorunlu" dedi.

EKSPERTİZ RAPORU İÇİN ÜCRET ÖDENİYOR MU?

Özelmacıklı, ekspertiz raporu için belirli bir ücret ödendiğini belirtti. "Kredi kullanan tüketiciler bankalara gayrimenkul değerleme raporları için bir bedel ödüyor. Bu bedel her yıl Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giriyor. Örneğin, şu anda 150 metrekareye kadar konutlar için 5500 TL+KDV ücreti var. Yabancılar için hazırlanan ekspertiz raporlarında bu bedel iki katına çıkıyor" diye ekledi.

UYGULAMA PİLOT İLLERLE BAŞLAYABİLİR

Özelmacıklı, "Tüm gayrimenkul satışlarında ekspertiz raporu talep edilecekse, ciddi maliyetler söz konusu olacak. Bu maliyetin devlet mi yoksa tapu harcı yoluyla mı karşılanacağı belirlenmeli" ifadelerini kullandı. Ayrıca, pilot iller seçilerek uygulamanın kademeli olarak hayata geçirilebileceğini ifade etti.

PİYASA NASIL ETKİLENİR?

Ekspertiz raporu zorunluluğunun gayrimenkullerin doğru değerden satılmasını sağlayacağını belirten Özelmacıklı, "2023 yılında 60 milyar TL seviyesinde tapu harcı geliri elde edildi. Ekspertiz raporuyla bu gelir daha da artabilir" diye konuştu. Ayrıca, tapu harcının yüksek olduğunu ve bazı ülkelerde bu oranın farklılık gösterdiğini ekledi.

5 YILDAN SONRA TAŞINMAZ SATILIYORSA VERGİ ALINMIYOR

Ekspertiz zorunluluğunun, değer artış kazancı vergisinin doğmasına neden olacağını belirten Özelmacıklı, "Değer artış kazancı, kişinin ticaret amacıyla yapmadığı gayrimenkul alım satımlarının vergilendirildiği bir vergi türüdür. Taşınmazlar 5 yıldan sonra elden çıkarılıyorsa bu vergi alınmıyor" şeklinde konuştu.

BAŞKA HANGİ DÜZENLEMELER GELEBİLİR?

Hükümet tarafından geliştirilen düzenlemelerin sadece ekspertiz raporu zorunluluğuyla sınırlı olmadığını belirten Özelmacıklı, "Gayrimenkul yatırım ortaklığı firmalarının vergi muafiyetleri, birden fazla evi olanlar için ek emlak vergisi düzenlemeleri, kira gelirlerinin vergilendirilmesi gibi konular da gündemde" dedi.

Yapılacak düzenlemelerin sektör açısından regülasyona fayda sağlayacak şekilde değerlendirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.