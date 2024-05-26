15 kamu kuruluşu toplamda 56.984 personel alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı, TÜRKŞEKER, TÜİK, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Kırıkkale Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ankara Üniversitesi, MEB, MTA, Bursa Uludağ Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Dışişleri Bakanlığı personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri, alınacak kadrolar sıralandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Karar ile birlikte 2024 yılı sonuna kadar 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip olmak üzere toplamda 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) bünyesindeki fabrikalarda istihdam edilmek üzere 390 sürekli işçi alımı yapacaklarını bildirdi.Buna göre; 80 mekatronik bakım onarım, 65 elektrik, 51 endüstriyel otomasyon, 40 mekaniker buhar kazanları, 33 makine bakım onarım, 31'er bilgisayarlı makine ve metal teknolojisi, 15 makine teknisyeni, 12 montaj-kaynak işçisi, 10 iş makineleri operatörü, 9 talaşlı imalat teknisyeni, 3'er torna-freze ve CNC işçisi, döküm teknisyeni ve vinç operatörü, birer kalite kontrol işçisi, kimya teknisyeni, makine-montaj işçisi ve tır şoförü istihdam edilecek.

Alınacak diğer bir personel grubu ise TÜİK'in Yazılım, Ağ ve Sistem Yönetimi ile Veri Yönetimi daire başkanlıklarında görev alacak. Buna göre, 5 kıdemli .net yazılım geliştirme uzmanı, 2 kıdemli ağ ve güvenlik uzmanı, 1 kıdemli sistem uzmanı, 1 kıdemli ağ uzmanı, 3 kıdemli yazılım geliştirme uzmanı, 2 kıdemli sistem uzmanı (LINUX), 1 yazılım proje yöneticisi, 1 kıdemli siber güvenlik uzmanı, 1 yazılım test uzmanı, 1 sistem uzmanı (Windows), 1 siber güvenlik uzmanı, 1 veri tabanı yöneticisi, 1 veri bilimci olmak üzere toplam 21 sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecek.