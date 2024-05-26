Haziran ayında emekliler, Kurban Bayramı ikramiyelerini alacaklar. Ayrıca bayramın maaş günlerine denk gelmesi sebebiyle erken aylık ödemesi de gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ödeme takviminin yakında açıklanacağını belirtti.

Yeniasır'dan Faruk Erdem'in haberine göre; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan, Kurban Bayramı ikramiyelerinin bayram öncesinde ödeneceğini ve bununla ilgili takvimin yakında duyurulacağını söyledi.

Haziran ayı maaş ödeme günleri, Kurban Bayramı'na denk geliyor. 16-19 Haziran tarihleri arasında idrak edilecek bayram dolayısıyla maaş günü bu tarihlere rastlayan emekliler, erken aylık ödemesi alabilecek. Bu nedenle hükümetin, tüm emekliler için bayram öncesi aylık ödemesi müjdesi vermesi bekleniyor.

Emeklilere 10-14 Haziran haftasında hem ikramiye hem de aylıkları birlikte ödenecek. Bayram ikramiyesi, bu yıl %50 zamla 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarıldı ve ilk olarak Ramazan Bayramı'nda ödenmişti. Yılın ikinci ikramiyesi ise Kurban Bayramı öncesinde, 10-14 Haziran tarihleri arasında ödenecek. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan aylık alan tüm hak sahipleri bu ikramiyeden yararlanacak.

Emekliler, maaşları ne olursa olsun 3 bin lira ikramiye alacak. Ölüm maaşı alan dul yetimler ve iş göremezlik ödeneği alanlar ise hisse oranlarına göre ikramiyeden faydalanacak. Aylık oranı %75 olanlara 2 bin 250 lira, %50 olanlara bin 500 lira, %25 olanlara ise 750 lira bayram ikramiyesi yatırılacak. İki aylık birden alanlara ise en yüksek ödemeye izin veren dosya baz alınarak ikramiye ödenecek.

Henüz emeklilik başvurusu yapmamış olanlar da ikramiye şansına sahip. 31 Mayıs akşamına kadar başvurusunu yapan sigortalılar, 1 Haziran'dan itibaren aylık hesaplaması yapılacak. Böylece, bu kişiler de Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanabilecek. Aylık bağlanma işlemleri bitmese bile ikramiye hak edilecek ve işlemler tamamlandığında toplu ödeme ile birlikte hak edilen Kurban Bayramı ikramiyesi de hesaba yatırılacak. Aynı şekilde ölüm maaşı için başvuranlar da Haziran ayı için Kurban Bayramı ikramiyesini hak etmiş olacak.