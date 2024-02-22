Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Çocuk Evleri’nde kalan çocukları ziyaret etti.

Çocukları Evlerinde Ziyaret Etti2

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Evleri’nde kalan çocuklar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çeşitli spor dallarında açılan kurslarda büyük başarıya imza attı.

Çocukları Evlerinde Ziyaret Etti6

10 aylıkken şehit edildi: İsmi spor tesisinde yaşatılacak! 10 aylıkken şehit edildi: İsmi spor tesisinde yaşatılacak!

Birçok alanda dereceye giren çocukları Vali Mehmet Ali Özkan, evlerinde ziyaret ederek bizzat tebrik etti.

Ziyaretler sırasında gençlerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Vali Özkan, onlara çeşitli hediyeler takdim ederek mutluluklarına ortak oldu.

Kaynak: Haber Merkezi