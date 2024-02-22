Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Çocuk Evleri’nde kalan çocukları ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Evleri’nde kalan çocuklar, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen çeşitli spor dallarında açılan kurslarda büyük başarıya imza attı.

Birçok alanda dereceye giren çocukları Vali Mehmet Ali Özkan, evlerinde ziyaret ederek bizzat tebrik etti.

Ziyaretler sırasında gençlerle samimi bir sohbet gerçekleştiren Vali Özkan, onlara çeşitli hediyeler takdim ederek mutluluklarına ortak oldu.