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Toplumun gözü, işiten kulağı, söz söyleyen dili olarak, kamuoyuna doğru bilgi ve haberin ulaşması noktasında kilit bir rolü üstlenen gazeteciler, çağdaş demokrasilerin vazgeçilmez unsurları arasında yer aldığını belirten Vali Mehmet Ali Özkan, “Basın, adeta bir demokrasi güvencesi olarak, toplumun aydınlanmasına ve bilinçlenmesine katkıda bulunan en önemli emekçilerden biridir” dedi.

Vali Özkan mesajında şunları söyledi: “Bu özel gün vesilesiyle, başta ilimizde birlikte çalıştığımız değerli gazeteci arkadaşlarımız olmak üzere, tüm gazetecilerimizi en içten dileklerimle selamlıyor ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum. Sizler, gerçekleri haber alma aracı olarak topluma sunarken, aynı zamanda demokrasimizin temel taşlarından biri olarak önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz. Bu vesileyle, siz değerli gazetecilerin aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu yarınlar geçirmenizi diliyor, mesleğinizdeki başarılarınızın devamını temenni ediyorum. Gösterdiğiniz özveri ve fedakarlık için teşekkür ederim. Nice yıllara, nice başarılara.”