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Aydıncık Kaymakamı Alperen Yıldırım, okul ziyaretlerini ve öğretmenlerle toplantı serisini aralıksız sürdürüyor.

Ziyaretleri kapsamda Şehit Zafer Kurt İmam Hatip Ortaokulunu ve Lisesini ziyaret eden Kaymakam Yıldırım, öğrenciler ve öğretmenler ile bir araya geldi. Öğretmenler ile bir araya gelen Kaymakam Yıldırım eğitim ve öğretim hizmetlerindeki hedefler, öğretmenlik mesleğinin önemi, değeri, idealleri, yeni gelişmeler ve yeni teknikler, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı, bu bağlamda karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.

Daha sonra sınıfları gezen Yıldırım, öğrencilerle sohbet etti.

Yıldırım, “Daha kaliteli bir eğitim ve öğretim için hep birlikte çalışıyoruz. Öğrencilerimizle gelecek planları üzerine sohbet ederek, isteklerini kendilerinden dinlemiş olduk" dedi.