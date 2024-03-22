Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Yerköy Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen iftar programına katıldı.

İftara il genelinde bulunan Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri, Yozgat Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren iş insanları, borsa başkanları, il protokolü ve çok sayıda davetli katıldı.

Vali Özkan, "Bu mübarek ayın bereketini ve kardeşliğini birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İl genelindeki Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri, iş insanları, borsa başkanları ve diğer davetlilerle birlikte, Yozgat'ın ekonomik ve sosyal hayatına katkı sağlayacak iş birliklerinin ve projelerin geliştirilmesine olanak sağlayacak bir ortamda bulunuyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyor, bu güzel akşamda birlikte olmaktan dolayı memnuniyetimi ifade etmek istiyorum. Sağlıklı, huzurlu ve bereketli bir ramazan geçirmenizi diliyorum" şeklinde konuştu.