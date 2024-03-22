Aile ve Sosyal Hizmetler Yozgat İl Müdürü Arif Topal basın mensupları ile iftar programında bir araya geldi.

Sevgi Evlerinde düzenlenen iftar programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Yozgat İl Müdürü Arif Topal, göreve yeni atandığını, şehre hizmet etmek için çalışacaklarını belirtti.

Basın mensupları ile iftar beraber yapmaktan dolayı memnuniyetini dile getiren İl Müdür Arif Topal, ramazan ayının; sağlıklı, huzurlu ve bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Topal, “Yemeğe katılan değerli basın mensupları arkadaşlara teşekkür eder çalışmalarında başarılar dilerim” dedi.