Başkan Taşkın, “Gece gündüz demeden 7/24 özveriyle çalışan Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerlerinin sorunları çözülmüş değil” dedi.

Acil Tıp Teknisyeni ve teknikerlerinin özverili bir şekilde görev yaptıklarına değinen Taşkın, insan hayatı ile ilgili konularda canla başla çalışan, ancak kendilerinin hiçbir şekilde can güvenliği bulunmayan, korumasız ve her türlü riskle karşılaşma ihtimaline karşı olumsuz şartlarda canı pahasına görev yapan ATT’lerin gerek insani gerek kamu çalışanı olma açısından hak ettikleri değeri göremediklerine dikkat çekerek, Avrupa standartlarının altında görev yaparak yıprandıklarını söyledi.

ATT’lerin hem mesleki sorunlarla hem de yetersiz çalışma koşullarıyla mücadele ederek görev yaptıklarına vurgu yapan Taşkın, mesleki sorumluluklarının ağır olduğunu belirterek açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “112 acil sağlık hizmetleri istasyonlarının fiziki mekânlarının günlük iş yoğunluğu ve personel sayısına göre standart hale getirilerek barınma sorunları giderilmelidir. 112 acil sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için oluşturulan istasyonlarda görev yapan ATT’ler rızası dışında başka istasyonlarda veya birimlerde geçici veya nöbet tutmak üzere görevlendirilmemelidir. Sağlık Bakanlığı’ndan talebimiz şudur; sağlık çalışanlarının sorunlarını tamamen ortadan kaldıracak ve sağlık çalışanlarını sevindirecek bir düzenleme yapılmalıdır. Tüm sağlık çalışanlarını kapsayan yıpranma payı, nöbet ücretleri, branşlaşma, şiddet olaylarına karşı etkin önlemler alınması ve yoksulluk sınırı üstünde emekliliğe yansıyan tek kalem maaş istiyoruz. Anadolu Sağlık Sen ailesi olarak ülkemizde sağlık hizmetlerinin gelişimine katkı sağlamak ve sağlık çalışanlarının haklarını korumak için her türlü çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, ATT’lerimizin 22 Mart tarihleri arasında kutlanacak olan Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Gününü kutluyorum. İş hayatlarının mutlu, huzurlu, barış ve refah içinde geçmesini temenni ediyor, her zaman onların yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum.”