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Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, ziyaretine gelen yaklaşık 30 çocuğu, makamında ağırladı.

Çocukların heyecan ve neşe dolu yüzleri, Vali Özkan'ın samimi karşılamasıyla birleşerek unutulmaz bir gün yaşamalarını sağladı.

Ziyaret sırasında çocuklar, Vali Özkan'a çeşitli sorular sorarak merak ettikleri konularda bilgi aldılar.

Vali Mehmet Ali Özkan, çocuklarla yakından ilgilenerek onların düşüncelerini dinledi ve gelecekle ilgili hayallerini sordu.

Ziyaretin sonunda Vali Özkan, çocuklara hediyeler vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.