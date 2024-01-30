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Yozgat İl Jandarma Komutanlığı tarafından Türk Kızılay tarafından başlatılan “Birbirimize Candan Bağlıyız” kampanyası dolayısıyla kan bağışına destek verildi.

Kış şartlarının hayatı zorlaştırmasından önce kan stoklarını belirli bir seviyesinin üzerine çıkarmayı ve düzenli bağışı özendirmeyi hedefleyen Türk Kızılay, ülke çapında “Birbirimize Candan Bağlıyız” sloganı ile kan bağış kampanyası başlatıldı.

İhtiyaç sahipleri için gerekli kan stoklarındaki düşüşü önlemek ve kan bağışını arttırmak amacıyla kan bağışı kampanyası kapsamında gönüllülük esasına göre; “Birbirimize Candan Bağlıyız” sloganı ile Yozgat İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Nejdet Özcan olmak üzere Jandarma Komutanlığı personeli Kızılay Kan Bağış Merkezinde kan bağışında bulundu.

Yozgat İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Nejdet Özcan yaptığı açıklamada, “Yozgat İl Jandarma Komutanlığı olarak; toplumun tüm kesimlerine yönelik kamu yararına katkı sağlayacak konularda faaliyetlerimiz devam edecektir” diye konuştu.