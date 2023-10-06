Ziyarette belediyenin de teşvikiyle bir firma tarafından kurulan ve jeotermalle ısıtılan domates serasında incelemelerde bulundu.

Jeotermal enerji potansiyeli bakımından oldukça zengin olan Sorgun ilçesinde belediye ile özel bir şirket ortaklığında domates serası kuruldu.

İlçesinde yer altından sondajla çıkartılarak ekonomiye kazandırılan jeotermal enerji, seracılıkta kömür ve doğal gaza göre maliyeti düşürürken, verimi de artırıyor.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, ilçede sıcak su kaynakları ile seracılığın önünü açacaklarını söyledi. Jeotermal serada birçok kişinin çalıştığını hatırlatan Başkan Ekinci, ilçede üretime ve istihdama yönelik yatırımları kazandırmak için çalıştıklarını belirtti.

Başkan Ekinci, “Serada birçok vatandaşımıza istihdam sağlandık. Çalışanların büyük bir bölümü kadınlardan oluşuyor. Biz de belediye olarak kadın istihdamını önemsediğimizi gösteriyoruz. Bu sera Sorgun’daki ihracat potansiyelinin artırılması yönünde ilçeye çok büyük bir katkı sağlayacak. Sorgun’da bu gibi yatırımları çoğaltmayı hedefliyoruz. Sıcak su kaynaklarımız ile yeni seraların önünü açmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu. (Selma Şahin)