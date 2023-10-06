İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya şube müdürleri, Gençlik Spor ve Diyanet temsilcileri ve Değerler Kulübü öğretmenleri katılım sağladı.

Düzenlenen toplantıda, projenin amacı, içeriği ve uygulanma süreci ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı.

Proje hakkında bilgi veren Milli Eğitim Müdürü Akkan, “ÇEDES projesiyle milli eğitimin genel amaçları doğrultusunda, 1739 Satılı Milli Eğitim Temel Kanununda vurgulandığı üzere öğrencilerimizin milli, manevi, ahlaki, insani, kültürel kültürel değerlerimizi benimseyen, koruyan, geliştiren ve kendi yaşantılarında inşa eden fertler olmalarına, çağın ve geleceğin becerileriyle donanmış, bu donanımını insanlık hayrına sarf edebilen, bilime sevdalı, kültüre meraklı ve duyarlı, aklı selim, kalbi selim sahibi, bedensel ve sosyal bakımdan dengeli bireyler olarak yetiştirilmesine katkı sunulması amaçlanmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü ile ‘ÇEDES Projesi’ tüm okullarımıza yaygınlaştırılmış, temel eğitim, ortaöğretim, din öğretimi, mesleki ve teknik eğitim ve hayat boyu öğrenme genel müdürlüğüne bağlı okullarda ve kurumlarda uygulamaya konulmuştur” dedi. (Haber Merkezi)