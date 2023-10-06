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Valilik konferans salonunda gerçekleşen programda Sosyal Hizmetin etkinliğinin arttırılması, sosyal Hizmette güncel ve yenilikçi yaklaşımlar, sosyal hizmete erişim, yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri, uygulanan sosyal hizmet modelleri mağdura yaklaşım ve iletişim kurma ve mahremiyet bilinci konularında sunumlar gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli yaptığı açılış konuşmasında, Sosyal hizmetler olarak toplumda farklı sosyal, kültürel, politik, psikolojik ekonomik duruma sahip bireylere hizmet ürettiklerini farklı disiplinlerle çalışmak durumunda olduklarını belirtti.

Neşeli, “Tüm sosyal hizmet çalışanları olarak dezavantajlı gruplara ulaşmak talepleri zamanında karşılamak için gayret göstermek zorundayız. Değerlendirmelerimizde objektif davranarak durumları analiz etmek uygun hizmet sunumlarını gerçekleştirmek öncelikli görevimizdir. Çalışma arkadaşlarım olarak sizlerden beklentimiz sosyal hizmet desteğine ihtiyaç duyan her aileye ulaşmak noktasında gayret göstermenizdir. Çalışmalarınız için teşekkür eder başarılar dilerim” dedi.

Programda engelli ve yaşlı kuruluşlarının yapısı, bakım uygulamaları, kapasiteleri kabul süreçleri, Engelli evde bakım uygulamaları ve başvuru, değerlendirme takip ve izleme süreçleri, Sosyal Ekonomik Destek Hizmetinin yürütülmesi inceleme ve takip işlemleri, Çocuklar Güvende Programı kapsamında meslek elemanları tarafından eğitim, sağlık ve sosyal açıdan takibi yapılan çocuklarla ilgili yürütülen çalışmalar, Çocuklara yönelik sosyal hizmet sunumları, uygulanan tedbir kararları hakkında bilgilendirmeler yapıldı. (Alpaslan Demir)