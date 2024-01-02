Tahmini Okuma Süresi: dakika

Yozgat Valiliği yağışlı hava koşulları ile ilgili uyarılarda bulundu.

Valilik sürücüleri yağışlı hava koşullarında araç kullanırken yalnızca belirtilen hız sınırına uymakla kalmamalı, normalden çok daha yavaş gidilmesi konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Yağmur yağdığında aracınızın tepki süresi oldukça yavaşlar. Bu nedenle yağışlı havalarda hızın düşürülmesi de bir zorunluluktur. Yağışlı Havalarda; Farlarınızı açık tutun. Araçlar arasında güvenli mesafeyi koruyun. Ani frenlemeden kaçının. Su birikintilerine dikkat edin. Aracınızdaki buğulanmayı önlemek için sık sık havalandırın” ifadelerine yer verildi.