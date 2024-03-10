Valilik tarafından yapılan açıklamada, “İslam Âlemi’nin özlemle beklediği, başı rahmet, ortası mağfiret sonu cehennem azabından kurtuluş olan on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’e kavuşmanın mutluluğu içerisindeyiz” denildi.

Yapılan mesajda şu ifadelere yer verildi: “11 ayın sultanı olan bir Ramazan ayına daha kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ramazan ayının dinimizde büyük bir önemi ve diğer aylar arasında seçkin bir yeri vardır. Çünkü Mukaddes kitabımız Kur’an-ı Kerim insanlık âlemine bu ayda inmiş, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bu ay içinde yer almış ve oruç tutulması bu ayda farz kılınmıştır. Ruhumuzu ve bedenimizi terbiye edeceğimiz, rahmet ve mağfiret ayı olan bu ayda; gönül dünyamızda kendimizi muhakemeye çekmek, etrafımızda yaşanan sıkıntıları, dostluk ve kardeşlik duygularını, sabretmeyi, bağışlamayı, yardımlaşmayı, iki olanın birisini, bütün olanın yarısını vermeyi, gülümsemenin sadaka olduğunu, güçsüze yardım etmeyi, küçüğü sevip büyüğü saymayı, kimsesize el uzatıp sahip çıkmayı, görmeyenin gözü, tutamayanın eli, konuşamayanın dili olmayı ve her şeyden önemlisi sevgi, hoşgörü, şefkat, iyilik dolu ve merhametli olmayı öğreneceğiz. Büyük bir manevi değere sahip olan Ramazan ayında yoksulları, yetimleri, düşkünleri ve yaşlıları, yetiştirme yurdunda kalan yavrularımızı, büyüklerimizi, şehit ailelerimizi, gazilerimizi, hasta ve fakirlerimizi ziyaret ederek, onları hatırlamak, acılarını paylaşmak hepimizin insani görevi olup, sıcak ilgi ve şefkatimizi onlara hissettirmek en önemli sorumluluklarımız arasındadır. Bu duygu ve düşüncelerle, Yüce Allah'tan bereket, rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan'ın; Yozgatlı hemşerilerimize ve tüm İslam âlemine hayırlara vesile olmasını diliyoruz.”