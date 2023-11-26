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Yozgat Valiliği, fırtına ve sağanak yağışın etkili olmasından dolayı Motor Kuryelerin dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

Valilik Vatandaşların sipariş verirken bu hususları göz önünde bulundurmalarını istedi.

Yapılan açıklamada, “Önce can güvenliği. İlimizde halen devam eden ve edeceği değerlendirilen fırtına kuvvetli yağış nedeniyle motosiklet, motokurye ve scooterların herhangi bir olumsuzluğa meydan verilmemesi açısından trafikte dikkatli olunması arz etmektedir.”