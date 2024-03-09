Yozgat’ta etkili olan kar yağışı ile birlikte valilik tarafından sürücülere uyarı yapıldı.

Kar yağışının ardından tüm ekiplerin gerek ana yollarda, gerekse ara arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başladığını aktaran Yozgat Valiliğince, ulaşımda herhangi bir aksama ve olumsuzluk olmadığı söylendi.

Herhangi bir olumsuzluğun olmadığını aktaran Valilik tarafından her ihtimale karşı sürücüler uyarıldı.

Yozgat Valiliğince trafikte herhangi bir olumsuzluğa neden olmamak adına araçta kış lastiği olmadan, zincir ve çekme halatı bulundurmadan trafiğe çıkılmamasının önem arz ettiği bildirildi.

Yozgat Valiliği, kar yağışının etkilerine karşı tedbirlerini alarak sürücülerin güvenliğini sağlamak için çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.

Açıklamada, sürücülerin kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiğine dikkat çekilerek, kış lastiği kullanımının ve gerekli donanımların öneminin altı çizildi.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, “Beklenen kar yağışının ilimiz genelinde gerçekleşmesi nedeniyle tüm ekiplerimiz gerek ana yollarda, gerekse ara arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışmalarına başlamıştır. Şu an itibariyle ulaşımda herhangi bir aksama ve olumsuzluk bulunmamaktadır. Değerli sürücülerimiz! Sizlerde trafikte herhangi bir olumsuzluğa neden olmamak adına, aracınızda kış lastiği olmadan, yanınızda zincir ve çekme halatı bulundurmadan trafiğe çıkmamanız önem arz etmektedir” ifadelerine yer verildi.