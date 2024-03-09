Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte Yozgat Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Uzman Dr. Adem Kara, vatandaşları daha rahat ve sağlıklı oruç tutma konusunda bilgilendirdi.

Ramazan ayının manevi yükselişin, ibadetin ve paylaşımın zirveye çıktığı özel bir dönem olduğunun altını çizen Uzman Dr. Kara, “Ancak diyabet, hipertansiyon gibi kronik bir hastalığa sahip olmanız, oruç tutma sürecini biraz daha dikkatli planlamanızı gerektirebilir” dedi.

“DENGELİ BESLENİN”

Vatandaşlar Ramazan ayında tavsiyelerde bulunan Kara, şu ifadeleri kullandı:

“İftar ve sahur arası ilaç kullanımı: İftar ve sahur arasında diyabet ilaçlarınızı ve diğer sistemik hastalıklara ait ilaçlarınızı en az 6 saat arayla almanız gerekmektedir. Böylelikle kan şekeri seviyelerinizi dengede tutabilir ve sağlığınızı koruyabilirsiniz. Ancak insülin kullanan hastalar için durum biraz daha hassastır. İnsülin kullanan hastaların oruç tutmaları uygun değildir.

Tansiyon hastaları: İlaçlarını iftar ve sahurda alarak dengeleme yapabilirler.

Tiroid hastaları: Sahurda yemekten en az yarım saat önce ilaçlarını alabilirler.

Su tüketimi: İftar ve sahur arasında yeterli miktarda su içmeyi ihmal etmeyin. Susuz kalmamak, vücut fonksiyonlarının düzgün çalışmasını sağlar.

Sahura kalkmak: Sahurda beslenme birçok kişi için çok önemlidir. Özellikle vücut direnci az olan iş ve fiziksel aktivitesi fazla olan kişilerin sahur yapması önemlidir. Ayrıca sabah ve akşam şeklinde ilaç kullanımı olanlar için sahura kalkmak önemlidir.

Protein ağırlıklı beslenme: Et, tavuk, balık, yumurta gibi protein kaynakları tok kalmanızı sağlar ve kas kütlesini korur. İftar ve sahurda bu besinlerden yeterli miktarda tüketmek önemlidir.

Lifli gıdalar: Lifli gıdalar, sindirimi yavaşlatarak tokluk hissi sağlayan ve kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olan gıdalardır. Tam tahıllı ekmekler, bulgur, Sebzeler, meyveler ve baklagiller, kuru yemişler de lif bakımından zengindir. Bu besinler vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir ve enerji seviyelerini korur.”

“ORUÇ TUTMAK MÜMKÜN”

Ramazan ayında sağlıklı ve bilinçli bir şekilde oruç tutmak, diyabet hastaları için mümkün olduğunu belirten Kara, “Ancak bu süreçte sağlık önceliğiniz olmalı ve gerektiğinde uzman bir sağlık profesyonelinden destek almalısınız” ifadelerini kullandı.