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Türkiye'den UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olan şehirler arasında gastronomi alanında temsil edilen yerler belirlendi. UNESCO tarafından öne çıkarılan şehirler, zengin mutfak kültürleri ve geleneksel lezzetleriyle uluslararası alanda tanıtılmaya devam ediyor. İşte, Türkiye'den UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na gastronomi alanında katılan şehirlerin listesi:

Gaziantep

Hatay

Afyonkarahisar

Adana

Balıkesir

Diyarbakır

Kayseri

Konya

Nevşehir

Trabzon

Bu şehirler, kendi özgün mutfak kültürleri ve gastronomik miraslarıyla UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nda öne çıkarak kültürel alanda iş birliğini teşvik etmeye devam edecekler. Türkiye'nin zengin mutfak kültürünü uluslararası platformda daha geniş kitlelere tanıtmak adına önemli bir rol oynayacaklar.

Yozgat UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil olamadı ve bu durum vatandaşları üzdü.