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Bugün itibariyle, geçtiğimiz günlerde yapılan indirimlerin ardından benzin fiyatlarına önemli bir zam yapıldı. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik gözlemlenmiyor. Akaryakıt fiyatları, brent petrol ve döviz kurları ile yakından ilişkilidir ve bu unsurların etkisiyle sürekli şekillenmektedir.

Yapılan son değişiklikle birlikte, 81 ildeki akaryakıt istasyonlarının tabelaları güncellendi. İşte güncel akaryakıt litre fiyatları:

BENZİNE YÜKSEK ZAM

Bu gece yarısı itibariyle benzin litre fiyatına 1 lira 49 kuruşluk zam yapıldı. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik görülmüyor.

GÜNCEL BENZİN FİYATLARI

1,49 liralık zam sonrasında İstanbul'da benzin litre fiyatı 34,47 TL'ye yükseldi. Ankara'da 35,17 TL ve İzmir'de 35,27 TL olarak güncellendi.

MOTORİN FİYATLARI

Motorin fiyatları ise şu şekilde:

İstanbul'da 35,45 TL,

Ankara'da 36,11 TL

İzmir'de 36,27 TL.

7 Aralık 2023 Perşembe günü yapılan akaryakıt indirimi sonrasında motorin fiyatlarına 1 lira 30 kuruşluk bir indirim uygulanmıştı. Hemen ardından 8 Aralık'ta 88 kuruşluk bir indirim daha yapılmıştı. Ancak, bu kez benzine gelen 1 lira 49 kuruşluk zam, indirimlerin etkilerini silecek gibi görünüyor.