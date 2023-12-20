Tahmini Okuma Süresi: dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, 25 Aralık'ta sona eren bütçe görüşmelerinin ardından dinlenme olanağı tanımadan çalışmalarına devam edecek. Özellikle çalışan emeklileri ilgilendiren önemli bir düzenlemeyi içeren kanun teklifi, hızla yasalaşarak yeni yıla yetiştirilmeye çalışılıyor.

Genel Kurul, 2024 yılı Merkez Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2022 Yılı Kesin Hesap Kanunu Teklifi görüşmelerini tamamladıktan sonra hemen ardından çalışmalara devam edecek. 25 Aralık'ta son bulacak olan bütçe maratonunun ardından, ekonomiye dair düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine odaklanılacak. Genel Kurul, önceki aşamada 43 maddesi onaylanan bu 86 maddelik teklifin diğer maddelerini ele alacak.

Önemli bir nokta olarak, teklif içerisinde yer alan çalışan emeklilere 5 bin lira ödenmesini öngören düzenleme, Genel Kurul'un öncelikli gündem maddelerinden birini oluşturuyor. TBMM Genel Kurulu, yeni yıl öncesinde bu teklifin yasalaşmasını ve çalışan emeklilere yönelik 5 bin lira ödemenin uygulamaya geçirilmesini hedefliyor. Bu düzenlemeyle ilgili yasal sürecin tamamlanmasının ardından, Genel Kurul'un çalışmalara kısa bir ara vereceği öngörülüyor.