Yozgat’ta, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bıçakçılarda yoğunluk devam ederken, ustalar aralıksız çalışarak taleplere yetişmeye çalışıyor.

Kurban Bayramına az bir süre kalırken, bıçak bileme ustalarının da mesaisi devam ediyor. Tol Çarşı’da bulunan bıçakçılara giden vatandaşlar, bayram öncesi bıçaklarını ustalara teslim etti.

Ustalar yoğun bir şekilde taleplere yetişmeye çalışırken, bıçaklar titiz bir şekilde taşlar yardımıyla bileniyor.

Bıçak bileme ustası Abdullah Nurdoğdu, para kazanmak için bileme yapan merdiven altı ustalara karşı uyardı.

Her işin bir ustasının olduğunu ifade eden Nurdoğdu, “Kurban Bayramına yaklaşmamızla beraber çok ciddi bir yoğunluk var. Bizde arkadaşımla, abimle beraber bıçak bilemeye yöneldik. Bıçağı bilerken sıcaklığın yükselmemesi gerekiyor. Mahalle arasında veya kendi evinde bilemek isteyenler, bıçağın ısı işlem dediğimiz sulama işlemini kaçırabiliyor ve bıçak işlevsiz hale geliyor. O yüzden köreliyor ve ilk başta keskin gibi olsa da birkaç gün sonra körelme yaşanıyor. O sebeple profesyonel bir şekilde bıçak bilemesini gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızda merdiven altı ustalardan uzak dursunlar” dedi.