Aydıncık Kaymakamı Alperen Yıldırım, Kazankaya köyünü ziyaret etti.

Ziyaretinde Kaymakam Alperen Yıldırım’a, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Akif Demir, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Ahmet Keskin ve köy muhtarı Mustafa İsbara eşlik etti.

Hane ziyaretleri gerçekleştiren Kaymakam Yıldırım, köy halkı ile sohbet ederek istek ve önerilerini dinledi.

Konu ile ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Kaymakamımız Alperen Yıldırım beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Akif Demir ve SYDV Müdürü Ahmet Keskin ile birlikte Kazankaya Köyünü ziyaret etti. Ahirete irtihal eden Bekir Torun amcamızın ailesine taziye ziyaretinde bulunuldu. Akabinde hane ziyaretleri yapılarak köy halkıyla hasbihal edildi. Ziyarete Köy Muhtarı Mustafa İsbara da eşlik etti” denildi.